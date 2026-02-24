Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay Valisi Masatlı, yeniden inşa edilen kütüphanede incelemelerde bulundu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Valisi Masatlı, yeniden inşa edilen kütüphanede incelemelerde bulundu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Vali Masatlı, Kırıkhan ilçesindeki kütüphaneyi ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

        Çocuklarla sohbet edip onlara çeşitli hediyeler veren Masatlı, depremlerin Hatay'ı her yönüyle etkilediğini söyledi.

        Depremde yalnızca binaların değil, şehrin hafızasının da zarar gördüğünü belirten Masatlı, Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde kültür ve eğitim yatırımlarını öncelikli gördüklerini dile getirdi.


        Masatlı, il genelinde kütüphanelerin de depremden etkilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Deprem öncesinde ilimizde bulunan 21 kütüphanemizin maalesef 4'ü kullanılamaz hale geldi. Biz kütüphaneleri yalnızca bir bina olarak görmedik. Kütüphane bir şehrin aklıdır, hafızasıdır, irfanıdır. Bir çocuğun ilk merakını büyüten, bir gencin yönünü tayin eden, toplumun ortak kültürünü diri tutan merkezlerdir. Bu nedenle, Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırırken kütüphanelerimizi özellikle önceledik, çünkü şehirler sadece taşla değil, bilgiyle de onarılır. Deprem sonrası süreçte yaşanan fiziki kayıplarımıza rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ve bağış kampanyaları sayesinde Hatay'ımızın kitap varlığı ciddi derecede güçlenmiştir. 2023 yılında il genelindeki toplam kitap sayımız 294 binden fazla iken, 2026 yılında bu sayı 356 binleri bulmuştur."

        Masatlı, deprem öncesi 21 olan kütüphane sayısını yürüttükleri çalışmalarla 24'e yükselttiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!

        Benzer Haberler

        Apart otelin penceresinden çıkan Uğur'u arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Apart otelin penceresinden çıkan Uğur'u arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Defne'de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
        Defne'de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
        Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Jeneratör alevlere teslim oldu
        Jeneratör alevlere teslim oldu
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da penceredeki sinekliği parçalayarak evden ayrılan psikolojik rahats...
        Hatay'da penceredeki sinekliği parçalayarak evden ayrılan psikolojik rahats...