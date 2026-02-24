Canlı
        Hatay Haberleri

        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 11:36
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.H.Ç, A.U. ve C.B. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

