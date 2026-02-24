Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamasına göre, alışveriş merkezindeki bir mağazanın görevlileri, deneme kabinine giren şüphelinin, çıkarken ürünlerin alarm sistemlerini çöpe attığını fark etti.

        Görevlilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.

        H.A'nın üst aramasında, alarmları sökmek amacıyla kullanılan tornavida, parçalanmış alarm aparatları, mont ve 2 pantolon ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının elinde birçok ürünle kabine girmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı

        Benzer Haberler

        Kontrollü yıkımda çöken binadan koşarak kurtulan anne ve kızın kaçış anları...
        Kontrollü yıkımda çöken binadan koşarak kurtulan anne ve kızın kaçış anları...
        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarında...
        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarında...
        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarında...
        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarında...
        Mağazada alışveriş yaparcasına rahat davranan 118 suç kaydı bulunan şahıs,...
        Mağazada alışveriş yaparcasına rahat davranan 118 suç kaydı bulunan şahıs,...
        Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlarda 5 bin fidan toprakla buluş...
        Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlarda 5 bin fidan toprakla buluş...
        Kontrollü yıkımda çöken binada canlı izine rastlanmadı
        Kontrollü yıkımda çöken binada canlı izine rastlanmadı