Erzin ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gökdere mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
