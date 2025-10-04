Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hatay'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2'si yeni yuvasına, sağlam, güvenli konutuna, iş yerine erişmiş demek." dedi.

Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesindeki eski Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi'nde alan incelemesi yaptı.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurum, açıklamasında, Hatay'ın yeniden dirilişine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kendilerinin göz bebeği olan Hatay'ın binlerce yıllık medeniyetlerin buluştuğu, kardeşliğin, hoşgörünün ve birlikte yaşamanın en güzel mekanı olduğuna değinen Kurum, "İşte bu yüzden Hatay'ı ayağa kaldırmak sadece bizler için bir imar faaliyeti değildir, aynı zamanda atalarımızın, ecdadımızın mirasına sahip çıkmaktır." ifadesini kullandı.

Kurum, bu anlayışla hareket ettiklerini ve Hatay'daki tüm tarihi mirası yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

Bir yandan Habib-i Neccar Camisi'ni eşsiz tarihi dokusuna uygun şekilde ayağa kaldırırken, diğer yandan Kurtuluş, Kemalpaşa caddeleri ve tarihi Meclis Binası'nda da çalışmalar yaptıklarını belirten Kurum, Asi Nehri'nin de cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının Asi Nehri'nde çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Kurum, "Bu devasa alanı Hataylı hemşehrilerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın bu alanda huzurla vakit geçireceği bir yaşam mekanına dönüştürüyoruz. Yine kültürel buluşma noktası olan Uzun Çarşı'mızı da tüm özgün dokusuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. İnşallah yıl sonu projemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu. İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'nde de sona gelindiğini bildiren Bakan Kurum, projenin açılışını da söz verdikleri gibi Cumhuriyet'in 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük coşkuyla yapacaklarını kaydetti. Bakan Kurum, millet olarak "asrın felaketi"ni yaşasalar da birlikten, beraberlikten tek bir an bile ödün vermediklerine dikkati çekti.

- "Depremden etkilenen bütün illerimizde artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz" Bugün depremden etkilenen 11 ilde 3 bin 481 şantiyede alın teri döken 200 bin mühendis, mimar ve işçiyle çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, depremzedelerin bir an önce yuvalarına kavuşması için gece gündüz gayret gösterdiklerini belirtti. Geçen ay Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 304 bininci konutun anahtarlarını yine büyük coşkuyla hak sahiplerine armağan ettiklerini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti: "Söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2'si yeni yuvasına, sağlam, güvenli konutuna, iş yerine erişmiş demek. Önümüzdeki ay da inşallah 350 bininci konutumuzun anahtarlarını yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yıl sonuna geldiğimizde ki artık biz tünelin ucunu görüyoruz, Hatay'ımızda, Antakya'mızda, Defne'mizde, depremden etkilenen bütün illerimizde artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

İnşallah yıl sonuna geldiğimizde de Hatay'da olacağız ve son anahtarımızı da buradan, Atatürk Caddesi'nde esnafımızın iş yerini açtığı, vatandaşımızın konutlarına oturduğu, tarihi Meclis Bina'mızda Hatay'a hizmetin verildiği, belediye binamızda artık kabullerin yapıldığı, valilik binamızın yeniden artık hizmete açıldığı, Kurtuluş Caddesi'yle, Kemal Paşa'sıyla orada bütün tarihi eserlerin tek tek restorasyonlarının yapıldığı bir açılışı, büyük coşkuyla yine Hataylı kardeşlerimizle yapacağız ve vatandaşlarımızla buluşacağız. Biz milletimize ne söz verdiysek fazlasıyla yerine getirebilmek için gece gündüz demeden emin olun ilerliyor ve milletimizin dualarına nail olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." Bugün geldikleri noktada Hatay'da 86 bin konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim ettiklerinin altını çizen Kurum, şu anda kentte 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin inşaatının sürdüğünü belirtti. Bakan Kurum, söz verdikleri gibi yıl sonunda Hatay'da 153 bin hak sahibi vatandaşa konutlarını, iş yerlerini teslim etmiş olacaklarını ifade etti.

- "Bilerek ve isteyerek algı oluşturmaya çalışıyorlar" İzmir'deki çöp sorununa değinen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii biz bunları yaparken, asrın inşa seferberliğinde gece gündüz çalışırken, muhalefet de en iyi bildiği işi yapmaya, yalanla, iftiralarla gündem olmaya devam ediyor. İşte bunun en son örneğini güzel İzmir'imizde gördük. İzmir'de en basit belediyecilik hizmetini bile yapamayan, çöp toplayamayan partinin Genel Başkan Yardımcısı, yine burada beceriksizliklerinin üstünü örtmek için her zamanki gibi suçu yine bize attılar ve mağduru oynamaya başladılar. Ne dedi Genel Başkan Yardımcısı? Güya çöp tesisini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz kapamışız. İzmir'de çöpler bizim yüzümüzden toplanamıyormuş. Kendisi emin olun o kadar ilgisiz ki tesisin mahkeme kararıyla kapatıldığından bile habersiz. Zaten hemen ertesi gün belediye başkanları da durumu düzeltti. Doğru açıklamayı yaptılar. 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bırakın orada çöp dökülmesine engel olmayı, İzmir ve vatandaşlarımız için o tesisin açılabilmesine yönelik mahkeme kararı doğrultusunda gereken her türlü sorumluluğu aldı.' diye kendi büyükşehir belediye başkanı da ifade etti. Burada üzücü olan bunların ifadeleri tamamen bilgi eksikliğinden, ilgisizlikten ve alakasızlıktan kaynaklı. Bilerek ve isteyerek algı oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında bugün muhalefete baktığınızda memleketin her yerinde aynı anlayışla, hükümetimizin, bakanlıklarımızın yaptığı işlerle ilgili hem deprem bölgesinde hem de diğer illerimizde aynı tiyatroyu oynamaya devam ediyorlar. Özellikle kendi yapmadıklarının üstünü örtmek için böyle yalanlar söylüyorlar."

Bursa Büyükşehir Belediyesince yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara başlanan merkez Antakya'daki Ulu Cami ile ilgili de Bakan Kurum, "Ulu Cami hala temel aşamasında. Habib-i Neccar Camisi tamamlanmış, hizmete açılmayı beklerken, muhalefet her zaman olduğu gibi Ulu Cami'de de sınıfta kaldı. 'Deprem bölgesinde bedava konut yapacağız.' dediler. Ama bugün deprem bölgesini karış karış gezin, burada tek bir dikili ağaçlarının olmadığını net şekilde görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu. Kurum, muhalefeti eleştirerek, şöyle konuştu: "Daha çöp bile toplayamayan anlayış, bırakın deprem bölgesinde konut yapmayı, İzmir'de 'Milletimize bedava konut yapacağız.' diyerek mağdur ettikleri binlerce insanı görmezden geliyor. Bize laf etmeden önce kendinize bakacaksınız. Aynaya bakacaksınız ve algıyla siyaset olmadığını artık anlamaları gerekiyor. İftirayla, yalanla, dolanla bu işleri gölgelemeye çalışmakla siyaset yapılmaz. Siyaset, projeyle, alın teriyle, emekle, vatandaşın elini sıkarak, 'Hatay'ın derdiyle ilgili ben de bir sorumluluk üstlenebilir miyim.' diyerek yapılır."