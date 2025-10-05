Habertürk
        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif'e ödül verildi

        Hatay'da 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif Berke, kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

        Giriş: 05.10.2025 - 13:35 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:39
        Hatay'da 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif Berke, kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

        Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübünce, maratonun galibi Elif için İskenderun Millet Parkı'ndaki Sosyal Tesis'te ödül töreni düzenlendi.

        Törende, Adana'nın Yumurtalık ilçesi ile Hatay'ın İskenderun ilçesi arasındaki yaklaşık 39 kilometrelik mesafeyi 14 saat 5 dakika 33 saniye 13 salisede tamamlayan sporcuya, kupa ve madalya verildi.

        Kulüp Başkanı Ahmet Selami Vanlı, programdaki konuşmasında, 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nun geleneksel hale getirildiğini söyledi.

        Yumurtalık-İskenderun hattının, dünyadaki benzer maratonlara rakip olduğunu ifade eden Vanlı, "Ülkemizin lacivert renkli kristal berraklığındaki sularını inşallah bundan sonraki yıllarda da hep beraber tüm dünyaya tanıtma gayreti içinde olacağız." dedi.

        Maratonu tamamlayan tek sporcu Elif Berke de gururlu olduğunu belirterek destekleyenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

