        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremde bacaklarını kaybeden para okçu Feyza Nur'un hedefi Türkiye şampiyonluğu

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da anne ve ablasıyla bacaklarını kaybettiği depremin ardından para okçulukta kendini geliştiren 12 yaşındaki Feyza Nur Yakar, ilk kez Antalya'da katılacağı Türkiye Şampiyonası'ndan zaferle ayrılmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 14:20 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:27
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı Yaymanlar Apartmanı'nda yakalanan Feyza Nur ve ailesi, yıkılan binanın enkazında kaldı.

        Feyza Nur Yakar, afetin 72. saatinde enkazdan yaralı kurtarıldı, annesi Merve Yayman ve ablası Betül Zehra Yakar'ın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavi gören Yakar'ın iki bacağı, ampute edildi.

        Yakar, yaşadığı acılara rağmen hayata tutunup Ankara'daki özel bir kurumda okçuluk öğrenmeye başladı.

        Sporda kendini geliştiren Yakar, Antalya'da yarın başlayacak ve 7 Ekim'de sona erecek Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        - "Avrupa’da ülkemi temsil etmek istiyorum"

        İlk kez katılacağı şampiyonanın antrenmanlarını İskenderun'da sürdüren Feyza Nur Yakar, AA muhabirine, okçuluğu çok sevdiğini söyledi.

        Turnuvaya azimle hazırlandığını dile getiren Feyza Nur, "Yarışmalar kazanıp, dereceler yaparak Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alıyor ve onun gibi olmak istiyorum. Okçulukta başarılı olmak şuan tek isteğim olabilir." dedi.

        Feyza Nur, okçuluğun psikolojisine iyi geldiğini belirterek "İnsan sağlıklı kalmak, eğlenmek ve başarıyı hissetmek için spor yapmalı. Depremin kötü izlerini okçulukla atlattım. Buradaki arkadaşlarımı da okçuluğu da seviyorum." diye konuştu.

        - "Feyza'nın hedefi milli sporcu olmak"

        Feyza Nur'un Ankara'da yanında yaşadığı dedesi Abidin Yayman, depremde aynı binanın enkazından 10. saatte kurtarıldığını anlattı.

        Torununa gözü gibi baktığını vurgulayan Yayman, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanı'mız eşiyle, Feyza'yı hastanede ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devletimiz bizle gerçekten fevkalade ilgilendi. İlerleyen süreçte de Feyza'yı okçuluğa yönlendirdik. Haftanın 3 günü fizyoterapiste ve psikoloğa gidiyor. Protezleri de yapıldı. Sağ olsunlar Türk halkı bizi kucakladı. Feyza'nın hedefi milli sporcu olmak. Ondan sonra da başarılarının geleceğine inanıyorum."

        İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli okçuluk antrenörü Meltem Sayıcı ise Feyza'nın başarılı olacağına inandığını belirterek "Feyza Nur'un atışları çok iyi. Bu şekilde devam ederse inşallah milli şampiyonumuz olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

