        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:39
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

        Ocaklı Mahallesi'nde E.S. (29) idaresindeki 31 PR 348 plakalı otomobil ile A.O'nun (23) kullandığı 31 AOH 454 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 2 sürücü ile İ.E.Ö. (22), H.N.S. (29), F.A. ve 8 aylık E.S.S. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

