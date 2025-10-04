Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Dörtyol ilçesinde de Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Dua edilen programda katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

