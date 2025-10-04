Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 22:10 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:15
        Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

        Dua edilen programda katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Dörtyol ilçesinde de Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek, oturma eylemi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

