Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi.
Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.
Dua edilen programda katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.
Dörtyol ilçesinde de Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek, oturma eylemi gerçekleştirdi.
