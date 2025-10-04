Habertürk
        İskenderun'da araç kiralama firmaları denetlendi

        Giriş: 04.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:58
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kiralık araç firmalarına yönelik uygulama yaptı.

        Ekipler, 30 iş yerinin denetledi, 56 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

        Uygulamada 4 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

        Denetimde ayrıca kayıt dışı olarak araç kiraladığı belirlenen 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

