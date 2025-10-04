İskenderun'da araç kiralama firmaları denetlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kiralık araç firmalarına yönelik uygulama yaptı.
Ekipler, 30 iş yerinin denetledi, 56 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Uygulamada 4 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.
Denetimde ayrıca kayıt dışı olarak araç kiraladığı belirlenen 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.
