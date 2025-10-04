Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu sona erdi

        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 19:57 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:03
        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu sona erdi
        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlandı.

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde başlayan maratonda 3 bireysel sporcu yarıştı. Maratonda sporculara 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik etti.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona eren 39 kilometrelik maratonu 21 yaşındaki Elif Berke, 14 saat 5 dakika 33 saniye ve 13 salisede tamamladı, diğer sporcular ise maratonu tamamlamadı.

        İskenderun sahiline çıkan sporcuyu protokol ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

        Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine, dalgalı denize rağmen bir sporcunun maratonu tamamladığını söyledi.

        Zorlu bir maraton yaşandığını ifade eden Vanlı, "Dalga yüksekliği 3 metreleri buldu. Buna rağmen sporcumuz vazgeçmedi. Azmini ve inancını yitirmeden güçlü kulaçlarıyla sahile ulaştı. Sporcumuzun maratonu bitirmesi dolayısıyla sevinçliyiz." diye konuştu.

        Maratonu tamamlayan sporcu Elif Berke de maratonu tamamladığı için mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

