Antakya'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçükdalyan Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
