Hatay'da firari 13 hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
