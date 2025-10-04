Hatay'da firari hükümlü saklandığı iş hanına vinç yardımıyla giren polislerce yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 15 yıl 5 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü, saklandığı iş hanına vinç yardımıyla girerek yakaladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 15 yıl 5 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü, saklandığı iş hanına vinç yardımıyla girerek yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü B.Y'nin, Savaş Mahallesi'ndeki iş hanının 5'inci katında saklandığını tespit etti.
Adrese giden ekipler, hükümlünün kapıyı açmaması üzerine belediyeden vinç talebinde bulundu.
Polis ekipleri, bölgeye gelen vincin sepetine binerek hükümlünün saklandığı 5. kata çıktı.
İş yerine pencereden giren ekipler, B.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.