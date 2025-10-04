Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen B.B'yi Reyhanlı ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin üst ve adresinde yapılan aramalarda, 8,75 gram sentetik uyuşturucu ve 2 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İskenderun ilçesinde de operasyon düzenleyen ekipler, adreslerinde 34 gram sentetik uyuşturucu, 185 gram esrar ve 283 uyuşturucu hap ele geçirilen A.Y. ve M.O'yu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.