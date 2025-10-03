Hatay'da 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden 1'i öldü diğeri ağır yaralandı.
N.K. idaresindeki 01 AEM 471 plakalı motosiklet, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde Y.D. idaresindeki 31 ATK 045 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Y.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
