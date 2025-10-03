Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden 1'i öldü diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:55 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:55
        Hatay'da 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden 1'i öldü diğeri ağır yaralandı.

        N.K. idaresindeki 01 AEM 471 plakalı motosiklet, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde Y.D. idaresindeki 31 ATK 045 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Y.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

