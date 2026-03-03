Hatay'da otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. E.Y. idaresindeki 31 AZV 558 plakalı otomobil, Denizciler Mahallesi'nde kırmızı ışıkta hareket eden B.E. hakimiyetindeki 31 MD 1715 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.N.H. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

