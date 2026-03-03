Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Giriş: 03.03.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Hatay'da otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        E.Y. idaresindeki 31 AZV 558 plakalı otomobil, Denizciler Mahallesi'nde kırmızı ışıkta hareket eden B.E. hakimiyetindeki 31 MD 1715 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.N.H. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

