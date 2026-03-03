Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat sahasında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat sahasında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ramazan Noyan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Yoğunoluk Mahallesi'ndeki inşaat sahasında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Noyan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

