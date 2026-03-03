Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat sahasında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi. Ramazan Noyan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Yoğunoluk Mahallesi'ndeki inşaat sahasında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Noyan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

