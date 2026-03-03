Canlı
        Hatay Haberleri

        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 19:38
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Reyhanlı-Antakya kara yolunda iki aracı durdurdu.

        Araçlardaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

