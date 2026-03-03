Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Reyhanlı-Antakya kara yolunda iki aracı durdurdu. Araçlardaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

