Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 5 firari hükümlü, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 23:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 5 firari hükümlü, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 01 Şubat-03 Mart tarihlerinde, il genelinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ hükümlüleri S.K, B.T, Y.U, B.C. ve M.S'yi yakaladı.

        Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        Benzer Haberler

        Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli, otomobille çarpıştı; kaza anı kamer...
        Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli, otomobille çarpıştı; kaza anı kamer...
        Hatay'da otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2...
        Hatay'da otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2...
        Harfiyat kamyonu uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
        Harfiyat kamyonu uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti