Hatay Valisi Masatlı, kentteki konut ve iş yeri çalışmalarını değerlendirdi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yürütülen çalışmalara ilişkin, "Şu ana kadar konut ve iş yeri olarak 98 bin 74 bağımsız bölümün kurasını çektik ve vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ediyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 10 bin 928'i deprem konutu, 392'si iş yeri olmak üzere toplam 11 bin 320 bağımsız bölümün kurası çekildi.

Hak sahibi depremzedeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde belirlendi.

Törene canlı bağlantı gerçekleştirilen Emek Mahallesi'ndeki programda yer alan Vali Masatlı, Sabahattin ve Şemse Bök, İsmail ve Songül Şahin ile Murat ve Selda Gülmen çiftine evlerinin anahtarını teslim etti.

Masatlı, törenin ardından gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki ihya, inşa ve imar çalışmalarının kentin her tarafında devam ettiğini söyledi.

Hak sahiplerine ev ve iş yerini teslim etmeyi sürdürdüklerini belirten Masatlı, "Şu ana kadar konut ve iş yeri olarak 98 bin 74 bağımsız bölümün kurasını çektik ve vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu tabii zorlu bir süreçti. Çok şükür zorlu süreci geride bırakıp aydınlık yarınlara doğru yürümeye devam ediyoruz." diye konuştu. Vali Masatlı, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki günlerde hak sahibi tüm vatandaşlarımızın hem konut hem iş yerlerinin kuralarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çekmiş olacağız. Konut ve iş yerlerimizin dışında, okullarımız, sağlık tesislerimiz, spor salonlarımız, yurtlarımız, altyapılarımız, kısacası şehrimizin bütün alanlarında depremden zarar gören her şeyi yeniden yapmanın yanında, şehrimizin dokusuna da pek çok eser kazandırıyoruz. Medeniyetler şehri Hatay'ımıza yakışır şekilde tarihi eserlerle ilgili de önemli restorasyon çalışmalarımız devam ediyor."