GÜNCELLEME - Hatay'da iş yerinde çıkan yangın sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi dumandan etkilendi

Geçmişte Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan Cansever'in naaşının, yakınlarına teslim edileceği, diğer ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden birinin, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever'e ait olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi'ndeki binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

