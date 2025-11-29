Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda mücadele ediyor

        Hatay'ın Payas ilçesinde amatör lig ekibinde forma giyen 42 yaşındaki Hayrettin Aykut ile 16 yaşındaki oğlu Enes, takımın başarısı için birlikte top koşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda mücadele ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Payas ilçesinde amatör lig ekibinde forma giyen 42 yaşındaki Hayrettin Aykut ile 16 yaşındaki oğlu Enes, takımın başarısı için birlikte top koşturuyor.

        Hatay 1. Amatör Ligi B Grubu ekiplerinden Mesa Spor Kulübünde oynayan Hayrettin, kendisi gibi futbola meraklı oğlu Enes'i 3 yıl önce antrenmanlara götürmeye başladı.

        Altyapıda yetiştikten sonra lige adım atan Enes, babasının ter döktüğü takıma katılma şansı buldu.

        Forvet oyuncusu baba ile sağ ve sol açıkta oynayan oğlu, takımlarının üst liglere çıkması için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor.

        Hayrettin Aykut, gazetecilere, oğlunun küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyduğunu söyledi.

        Çocuğuyla sahaya çıkmaktan keyif aldığını anlatan Aykut, "Gurur duyuyorum. Oğlum bu gidişle babasını geçecek. Önemli olan zaten spor yapmak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak." diye konuştu.

        - "Babam her zaman arkamdaydı"

        Enes Aykut da babasıyla aynı sahada birlikte mücadele etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

        Babasını örnek aldığını dile getiren Enes, şunları kaydetti:

        "Babamı hep öve öve anlatırlardı. Babamla aynı sahada top oynama hayalim 5-6 yıl önceden başladı. Çok şükür şu an aynı takımda beraber oynamaya başladık. Babamla top koşturmak, gol attığımız zaman birbirimize koşmamız tarif edilemeyecek bir duygu. Babam her zaman arkamdaydı, o yüzden de çok şanslıyım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama

        Benzer Haberler

        Hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki baba, 16 yaşındaki oğluyla birlikte me...
        Hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki baba, 16 yaşındaki oğluyla birlikte me...
        Depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü kütüphaneye dadanan klima hırsızları...
        Depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü kütüphaneye dadanan klima hırsızları...
        Sucuk, peynir, ketçaptan oluşan 1 ton gıda malzemesi toprağa gömülerek imha...
        Sucuk, peynir, ketçaptan oluşan 1 ton gıda malzemesi toprağa gömülerek imha...
        Hafif ticari araca tıka basa doldurulan 13 göçmen yakalandı
        Hafif ticari araca tıka basa doldurulan 13 göçmen yakalandı
        Minibüste menşei belirsiz 1 ton kırmızı et ele geçirildi
        Minibüste menşei belirsiz 1 ton kırmızı et ele geçirildi
        Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
        Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi