        Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 13:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:30
        Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Antakya-İskenderun kara yolunun Serinyol Mahallesi kavşağında E.A.E. idaresindeki 31 APZ 661 plakalı otomobil ile M.A.'nın kullandığı 31 AVY 935 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 AVY 935 plakalı otomobil takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, kazada yaralanan M.A, E.E.R. ve K.R.'yi hastaneye kaldırdı.






