        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        DÜZELTME - "Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti" başlıklı haberimizin başlığı, girişi ve altıncı paragrafı yeniden düzenlenmiştir.

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 05:50 Güncelleme: 21.02.2026 - 05:50
        DÜZELTME - "Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti" başlıklı haberimizin başlığı, girişi ve altıncı paragrafı yeniden düzenlenmiştir.
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, cinayet zanlısı M.D, husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı.

        Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları Melike yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

