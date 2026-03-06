Hatay'da "Yüzyılın Konut Projesi"nin kura çekimi yapıldı

Hatay'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 13 bin 289 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Kapalı Spor Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, milletin rızasını ve duasını alma motivasyonuyla siyaset yaptıklarını söyledi.



Hatay'ın şahsi meseleleri olduğunu ifade eden Yayman, "Hatay'da son depremzede evine girene kadar durmadan, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Hatay'ı küllerinden yeniden doğuracağız ve Hatay inşallah 6 Şubat'tan önceki güzel günlerine yeniden kavuşacak." diye konuştu.



Yayman, depremlerde çok büyük acılar yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Hatay bu depremin merkezi oldu. 25 bin canımızı kaybettik ve 11 ilimizde 14 milyon nüfusu etkileyen depremde yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Ölenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin ruhu şad olsun. Onların geride bıraktıkları emanet bizim başımızın tacıdır. O gün bize dediler ki 'Çadır veremezsiniz'. Çadırları verdik. O gün bize dediler ki 'Bu konteyner kentleri yapamazsınız'. Konteyner kentleri yaptık, teslim ettik. Dediler ki 'Siz bu evleri teslim edemezsiniz'. Çok şükür Allah'a, milletimizin duası ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Hatay'da 185 bin hak sahibinin evlerini teslim ettik ve anahtarlarını verdik."



Yayman, ev ve iş yerlerinin yanı sıra millet bahçelerinden sosyal donatı alanlarına, spor tesislerinden diğer hizmetlere kadar hepsini birlik ve beraberlik içerisinde yapmaya devam ettiklerini belirtti.



- "İhya, inşa ve imar çalışmalarını yürütüyoruz"



Hatay Valisi Mustafa Masatlı proje kapsamında 13 bin 289 konutun hak sahiplerini belirlemekten dolayı mutluluk yaşadıklarını ifade etti.



Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde derin bir üzüntü ve büyük hasarla yüz yüze geldiklerini vurgulayan Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihin bu zamana kadar şahit olmadığı millet-devlet dayanışmasını tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti.



Hatay'da çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, şöyle konuştu:



"O zaman bizler tereddüdün yerine kararlılığı, cesareti, vazgeçmemenin yerine de yeniden hayat kurmayı kendimize hedef bildik. Bir taraftan dün büyük bir sınavla karşı karşıya gelmişken, bugün şehrimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kalıcı konutlarımızdan iş yerlerimize, eğitim kurumlarımızdan sağlık tesislerimize, kültürel değerlerimizin yeniden ihyasından, inşasına, altyapımıza, ticaretten sanayiye, insanlarımızın iyi olma halinden buranın hayali olan mega projelere varana kadar dünyada görülmemiş ihya, inşa ve imar çalışmalarını yürütüyoruz."



Vali Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sosyal konut projesinin de Hatay'a çok önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.



- "Şehirlerimizin geleceğine yön veren projeleri birer birer hayata geçirdik"



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, Hatay'a yeni eserler kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehircilik alanında tarihi nitelikte adımlar attıklarına değinen Sungur, "Deprem konutlarının inşasından sosyal konut projelerine, kentsel dönüşüm çalışmalarından millet bahçelerine kadar şehirlerimizin geleceğine yön veren projeleri birer birer hayata geçirdik." diye konuştu.



Sungur, "Deprem bölgemizde 455 bin konut, 22 bin 258 iş yeri, 19 okul, 142 cami ve diğer donatılarla birlikte toplam 24 bin 414 sosyal donatıyı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ülkemizin en güzel millet bahçelerinden biri olan İskenderun Kıyı Düzenleme Projesi'nin de yer aldığı yüzlerce millet bahçesini hizmete açtık. Ayrıca eğitimden sağlığa, spordan öğrenci yurtlarına kadar binlerce sosyal donatıyı tamamladık, esnafımız için iş yerleri, kamu kuruluşlarımız için hizmet binaları inşa ettik." diye konuştu.





Halihazırda ülke genelinde 1540 şantiyede 407 bin konut ve diğer sosyal donatıların inşasının sürdüğünü belirten Sungur, yüz binlerce konutun da proje ve tasarım çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.



Sungur, Hatay'a TOKİ olarak yaklaşık 796,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. Yüzyılın sosyal konut hamlesini başlattıklarını hatırlatan Sungur, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın koordinasyonunda bugüne kadar ürettiğimiz 1 milyon 757 bin konuta 500 bin konut daha ilave ediyoruz. Bu kapsamda Hatay'ımıza yeni başlangıçlar, umutlar ve yuvalara vesile olacak konutlar inşa edeceğiz. Sizlerin ve noter huzurunda yapılacak kura ile 13 bin 289 ailemiz belirlenecektir. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diler, inşallah sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşayacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da asla üzülmesinler, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projeleri kararlılıkla devam edecektir."

