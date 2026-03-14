Hatay'daki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde ayin yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören kilisenin isim gününde "40 Şehitleri Anma" ayini düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde dua edildi. Maşalyan, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

