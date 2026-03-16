Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi idrak edildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 21:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi idrak edildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

        Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

        - Mersin

        Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

        Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Hatay

        Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

        Merkez Antakya ilçesinde Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

        Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin’in vaazının ardından namaz kılındı.

        Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Masatlı, gazetecilere, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle Kadirli ilçesindeki Çiğdem Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

        Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

        Yapılan vaazın ardından namaz kılındı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

