Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi idrak edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.



Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.



Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.



- Mersin



Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.



Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.



Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.



Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.



- Hatay



Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.



Merkez Antakya ilçesinde Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.



Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin’in vaazının ardından namaz kılındı.



Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.



Masatlı, gazetecilere, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



- Osmaniye



Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle Kadirli ilçesindeki Çiğdem Camisi'nde kandil programı düzenlendi.



Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.



Yapılan vaazın ardından namaz kılındı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.



