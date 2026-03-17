Hatay'da durdurulan hafif ticari araçta 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları hafif ticari aracı İskenderun-Belen kara yolunda durdurdu.
Narkotik köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
