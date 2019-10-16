Hatay'da sazlık yangını 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Deniz Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında 4 hektarlık sazlık alanın yandığı belirtildi.
HATAY
16 Ekim 2019 Çarşamba
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