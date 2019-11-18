3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gökhan Çobancı, 25 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gökhan Çobancı'nın eşi Yağmur Çobancı (32) Yeni Mahalle'deki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen kadının cenazesi yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. Çobancı'nın cenazesi otopsiye gönderildi.

HATAY 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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