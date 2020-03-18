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İskenderun Körfezi'nde çifte hortum

İHA

İskenderun Körfezi'nde çifte hortum

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sırasında açıklarda peş peşe hortumlar oluştu.
Arsuz Konacık bölgesi civarında çıkan hortumlar amatör bir balıkçı tarafından görüntülendi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkili olduğu körfezde peş peşe çıkan hortumlar balıkçılarda heyecana neden oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca deniz suyunu gökyüzüne çeken hortumlar, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

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