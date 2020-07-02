Hatay’da orman yangını

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çetillik Mahallesi dağlık kesiminde çıkan orman yangınına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 1 uçak ve karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. Yangının makilik alanda çıktığı ve ormana doğru ilerlediği belirtilerken yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.