Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki ikamette yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte gerçekleştirdiği operasyonda Dörtyol ilçesinin Kışlalar Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Bir ikamette yapılan aramada iki parça halinde 5 gram esrar, şüphelinin aracında yapılan aramada ise bir adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet fişek ele geçirilirken, M.Ü gözaltına alındı.
Ayrıca M.S isimli şahsın ikametinde yapılan arama da ise dört parça halinde 66 gram esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun’da 2 bin 660 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun’da 2 bin 660 litre kaçak içki ele ...
"Hatay EXPO 2021" AB Büyükelçilerine tanıtıldı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AB Büyükelçileri ve diplomatik temsilcilerinden kendi ülkelerinde bahçecilik ve gastronomi alanında öne çıkan kentlerin Hatay’la tanıştırılmasını ve uzmanlaşmış şirketlerin EXPO’ya yönlendirilmesini istedi
YEREL HABERLER "Hatay EXPO 2021" AB Büyükelçilerine tanıtıldı Hatay ...
Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Kullandığı traktör devrilince ezilerek can verdi
YEREL HABERLER Kullandığı traktör devrilince ezilerek can verdi
Fırçalarından tarih fışkırdı Ressamlar, fırçalarıyla Erzuin ilçesinin tarihi mekanlarını duvarlara resmetti
YEREL HABERLER Fırçalarından tarih fışkırdı Ressamlar, fırçalarıyla ...
Hatay’da 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Gastronomi Evi’nden iki yeni lezzet: Zeytinyağlı keşkek ve etli enginar Tarihin en eski yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı keşkek ile etli enginar yöreye özgü, özel şekilde sunuluyor
YEREL HABERLER Gastronomi Evi’nden iki yeni lezzet: Zeytinyağlı ...
Hatay’da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay’da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'da afete hazırlık toplantısı
YEREL HABERLER Hatay'da afete hazırlık toplantısı
Pazarda maske denetimi Kırıkhan Kaymakamı Karamehmetoğlu: "Maske kuralına yüzde 99 uyulduğunu gördük"
YEREL HABERLER Pazarda maske denetimi Kırıkhan Kaymakamı ...
Payas'ta istişare toplantısı Toplantıda, bin kişiye istihdam sağlayacak "Karbon Siyahı Fabrikası"nın bölgeye sağlayacağı katkı ele alındı
YEREL HABERLER Payas'ta istişare toplantısı Toplantıda, bin kişiye ...
Naylon branda altında uyuşturucu yetiştirdi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Naylon branda altında uyuşturucu yetiştirdi: 1 ...
İş yerinde yasa dışı bahis oynatan berber gözaltına alındı
YEREL HABERLER İş yerinde yasa dışı bahis oynatan berber gözaltına ...
Otomobilden uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilden uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı
Yayman: "Hatay’ı kültür turizminin başkenti yapacağız”
YEREL HABERLER Yayman: "Hatay’ı kültür turizminin başkenti ...
Hatay’da asayiş ve trafik uygulaması
YEREL HABERLER Hatay’da asayiş ve trafik uygulaması
Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı
Gelin arabasıyla otomobil çarpışıp dereye uçtu: Gelin yaralandı
YEREL HABERLER Gelin arabasıyla otomobil çarpışıp dereye uçtu: Gelin ...
Sınavdayken otomobil çarptı, sürücü adayı şoka girdi
YEREL HABERLER Sınavdayken otomobil çarptı, sürücü adayı şoka girdi
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi öldü
Belen'deki kazada yaralılardan 2'si kurtarılamadı
YEREL HABERLER Belen'deki kazada yaralılardan 2'si kurtarılamadı
İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X