Hatay’ın Belen ve Dörtyol ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay mahkumiyet kararı bulunan T.A. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ç.M. isimli şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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