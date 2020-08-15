Göç sırasında yaralanan leylek tedavi altına alındı Kanadından yaralanan leylek tedavi altına alındı

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Hatay’da, bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan göç yolundaki leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Karaca isimli vatandaş kanadından yaralı halde bulduğu göç yolundaki leylek için yetkililerden yardım istedi. Yaralı leylek, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Beslenmesi yapılan ve gözetim altında tutulan leyleğin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.

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