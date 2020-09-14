Otomobil bahçeye uçtu, sürücü hafif yaralı kurtuldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, bahçeye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesinde bu sabah meydana gelen kazada, 31 EG 920 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İsmi alınamayan otomobil sürücüsünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

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