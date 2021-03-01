Yayman’dan iki ilçeye kültür merkezi müjdesi Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür merkezi yapılacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine Kültür Turizm Bakanlığı tarafından kültür merkezi yapılacağını bildirdi.

Yayman, iki ilçede de yapılacak kültür merkezlerinin bünyesinde kütüphane, konferans salonu, sergi alanı ve tiyatro salonları gibi sosyal aktivitelerin yapılacağı alanların bulunacağını ve buraların 7/24 açık, yaşayan mekanlar olacağını belirtti. Bakanlığın önceki projede değişikliğe gittiğini ve yeni kültür merkezlerinin 5 bin metrekare büyüklüğünde olacağını ifade eden Yayman, her iki proje için çalışmaların en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi. Yayman, “2020 yılı ortalarında bilindiği üzere Antakya’da bulunan eski Arkeoloji Müzesi’ni Kent Müzesi’ne dönüştürdük. Hatay’da birçok kültürel faaliyet yürütecek olan tesisleri hizmete sunduk. İnşallah bu yıl da 2 ilçemize kültür merkezlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gayretle çalışacağız” diye konuştu.

Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, “Kültür merkezlerine Hatay’da büyük ihtiyaç vardı. Bu yatırımlar uzun süredir planlanıyordu. Ancak Covid 19 salgını nedeniyle adımlar atılamamıştı. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığıyla koordinasyon halinde revizyona gitti. Şimdi artık yeni bir projeyle yolumuza devam edeceğiz” diyerek yeni kültür merkezleri Kırıkhan ve Reyhanlı’ya hayırlı olsun” dedi.

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