Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay’da yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKKYPG’li teröristlerin ilçeye bağlı, Afrin sınırındaki Kalepte Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 kişi yakalandı. Şahısların kaldığı evde yapılan aramada canlı bomba yeleği ve bomba düzenekleri ele geçirildi.
Olaydan sonra bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.