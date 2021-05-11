Amik Ovası'nda kayısı hasadı başladı Hatay'da üretilen 36 bin ton kayısının bir bölümü Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Amik Ovası'nda erkenci kayısı hasadı başladı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde başlayan hasada katılan Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Çolakoğlu, bölgede değişik ürünler üretildiğinin altını çizerek, “Sahil bandında narenciyesi, Yayladağı’nda çileği, ovada tarla bitkileri, Hassa’da üzüm ve nar ile öne çıkan bir şehiriz. Son yıllarda meyveciliğe uygun bölgelerimizde erkenci meyve üretimi ve dikimleri de başladı. Kayısı, şeftali özellikle üretimleri en fazla olan üretimlerimiz. Bunlar Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. İlimizde özellikle 36 bin ton civarında kayısı üretimi bulunuyor” dedi.

Hasat etkinliğine katılan AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman da ovada kayısı hasadının başladığını bereketli olması dileğini belirterek, “Burada üretilen kayısılar Belarus Cumhuriyetine gidiyor, Rusya’ya gidiyor. Bu aslında Türk tarımının gücüdür. Burada Cumhurbaşkanımızın çiftçiye verdiği desteğin bir sonucudur. Amik Ovası gerçekten dünyanın en bereketli ovalarından bir tanesi. Bizim ovamızda buğdayın en güzeli, pamuğun en güzeli olur. Son dönemlerde bizler ovamızda sık sık partili arkadaşlarla ve belediye başkanımızla beraber üzüm, pamuk mısır, buğday, kavun bu ürünleri zamanı geldiğinde hasadını yapıyoruz” diye konuştu.

Kayısı yetiştiricisi Adil Güç, erkenci kayısıların yıllık 80 ve 100 ton getirisi olduğunu belirterek, “Belarus Cumhuriyetinin talep ettiği ve tattığı bir ürün bu. Yöremizde de pamuk, buğday, mısır tarımına alternatif bir tarım olarak kayısı ön plana çıktı” dedi.

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