Hatay’da göç eden turnaların muhteşem görüntüsü

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Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay’ın Samandağ ilçesinde göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Turnalar, göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Samandağ'da görüntülendi. Milleyha sulak alanının semaları, turnaların dansına sahne oldu.

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