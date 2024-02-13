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        Hatay'a şehit ateşi düştü

        HAKKARİ- Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in (23) acı haberi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 23:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:25
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        Hatay'a şehit ateşi düştü
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        HAKKARİ- Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in (23) acı haberi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kel'in Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Oğullarının şehadet haberinin ardından fenalaşan Kel çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Türk bayrakları asılan şehidin baba evine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti. Bekar olduğu öğrenilen şehidin yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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