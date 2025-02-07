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        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konser ve mevlit programlarına katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anma konserine ve mevlit programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:30
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        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konser ve mevlit programlarına katıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anma konserine ve mevlit programına katıldı.

        Özel, Defne ilçesindeki özel bir okulun konferans salonunda "Hatay Mozaik Korosu" tarafından Türkçe ve Arapça seslendirilen konseri takip etti.

        Burada konuşan Özel, anlamlı bir konser dinlediklerini ve duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "6 yaşından beri elimde mikrofon var. Hatta ilk okuduğum şiiri unutunca arkaya kaçmıştım, öğretmenim zorla getirip mikrofonu elime verdi 'bırakmayacaksın' dedi. O gün bugündür elimde mikrofon var benim. Bizim için mikrofon almak, kürsüde konuşmak falan insanlar çok heyecanlanır normalde, ben günde 11 konuşma yaptığım olduğu için dert değildir. İlk kez bu kadar mikrofondan kaçmak istedim, yani sadece çiçek vereceğiz diye düşündüm. Yine de 'bir şeyler söyleyin' diyerek mikrofonu verdiler. Gerçekten bir şey söylemek çok zor. İlk kez anlamadığım bir şarkıda gözlerim doldu, ağladım. Anladıklarım da şiirlerde falan... Bu duyguların üzerine bu kadar duygulu bir günde böyle acılı annelerin kaybettikleri evlatlarının üzerine duygularını şarkıyla, şiirle, türküyle ifade ettikleri bir koroyu dinlemek gerçekten... Bu çok iyi bir fikirmiş ama çok zor, çok ağır bir fikir. İzlemenin bile bu kadar zor olduğu bir noktada, annelerin, babaların ne hissettiğini düşünemiyor insan."

        Özgür Özel, konserle ilgili duygularını paylaşmayı şu sözlerle sürdürdü:

        "Böyle acılarda bence Türkçedeki en doğru temenni; 'Allah dayanma gücü versin' diyoruz, bunun dışında bir şey söylemek gerçekten güç. Bir de böyle çok kötü günlerde görüştük, 'daha iyi günlerde görüşelim' diyoruz, bu da herhalde en doğru temenni. Allah bir daha Antakya'ya, Hatay'a, Türkiye'ye, daha doğrusu hiçbir anneye, dünyanın neresindeyse hiçbir anneye ve babaya böyle acılar yaşatmasın. Yasınızı, acınızı bir kez daha paylaşıyoruz. Yine biz buralarda olmaya devam edeceğiz. Gidenler geri gelmeyecek ama başka yüreklerin yanmaması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Sizler de hayata diğer geriye kalanlar için tutunmak durumundasınız."

        Özgür Özel, çocuklarını kaybeden annelerden oluşan koronun üyelerine başsağlığı dileklerinde bulundu, karanfil verdi.

        Daha sonra Defne Atatürk Stadı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesince düzenlenen mevlit programına katılan Özel ile diğer katılımcılar, depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

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