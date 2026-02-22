Canlı
        Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 19:55
        Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.K. idaresindeki 46 NA 083 plakalı pikap, Tanışma-Bitiren yolunda Sefa Bayraktar'ın (25) kullandığı 31 ASK 518 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Pikabın sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

