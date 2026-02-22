Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 8 katlı binada çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 20:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 8 katlı binada çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cebike Mahallesi’ndeki apartmanın son katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında kilerdeki bir tüpte patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 13 kişiyi hastanelere götürdü.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?

        Benzer Haberler

        Yangında evdeki tüp patladı: Binada mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri...
        Yangında evdeki tüp patladı: Binada mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri...
        Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kamyonetle çarpışan motosikletin 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
        Kamyonetle çarpışan motosikletin 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştürerek kumar oy...
        Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştürerek kumar oy...
        Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi
        Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi