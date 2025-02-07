Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da konteyner kentteki anaokuluna eğitim desteği

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konteyner kentte bulunan Sabiha Gökçen Anaokulunda, "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" projesi kapsamında yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:50 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da konteyner kentteki anaokuluna eğitim desteği
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konteyner kentte bulunan Sabiha Gökçen Anaokulunda, "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" projesi kapsamında yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

        QNB Bank ve Umuda Yürüyüş Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Alaattin Mahallesi'ndeki konteyner kentte bulunan anaokulunun eksikleri tespit edildi.

        Çalışmalar çerçevesinde okulun masa, sandalye, yazıcı, bilgisayar, oyuncak, dolap, yazı tahtası, zemin, halı, perde ve zeka oyunları gibi ihtiyaçları karşılandı.

        Umuda Yürüyüş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Keleşoğlu, AA muhabirine, projeyle anaokulundaki eğitici malzeme eksiklerini tamamladıklarını söyledi.

        Keleşoğlu, anaokulunun eğitici malzeme ihtiyaçlarını QNB Bank'ın sponsorluğunda üstlendiklerini belirterek "Projemiz kapsamında çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için destek sağladık. Bu dünya onlara emanet." dedi.

        QNB Bank çalışanı İsmihan Buse Karakuş da okulun ihtiyaçlarını belirleyerek bu eksikleri tamamlamak için çalıştıklarını ifade etti.

        Okulun eksiklerini gidermek için çabaladıklarını vurgulayan Karakuş, şunları kaydetti:

        "Sabiha Gökçen Anaokulunun üç dersliği ve bir oyun salonu bulunuyor. Ancak okul birçok temel eğitim malzemesinden yoksundu. Zeminden masa ve sandalyeye, bilgisayardan oyuncaklara kadar birçok eksik için harekete geçtik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konser ve mevlit programlarına katıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konser ve mevlit programlarına katıldı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (3)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (3)
        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu: