Hatay'da konteyner kentteki anaokuluna eğitim desteği

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konteyner kentte bulunan Sabiha Gökçen Anaokulunda, "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" projesi kapsamında yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

QNB Bank ve Umuda Yürüyüş Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Alaattin Mahallesi'ndeki konteyner kentte bulunan anaokulunun eksikleri tespit edildi.

Çalışmalar çerçevesinde okulun masa, sandalye, yazıcı, bilgisayar, oyuncak, dolap, yazı tahtası, zemin, halı, perde ve zeka oyunları gibi ihtiyaçları karşılandı.

Umuda Yürüyüş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Keleşoğlu, AA muhabirine, projeyle anaokulundaki eğitici malzeme eksiklerini tamamladıklarını söyledi.

Keleşoğlu, anaokulunun eğitici malzeme ihtiyaçlarını QNB Bank'ın sponsorluğunda üstlendiklerini belirterek "Projemiz kapsamında çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için destek sağladık. Bu dünya onlara emanet." dedi.

QNB Bank çalışanı İsmihan Buse Karakuş da okulun ihtiyaçlarını belirleyerek bu eksikleri tamamlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Okulun eksiklerini gidermek için çabaladıklarını vurgulayan Karakuş, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Anaokulunun üç dersliği ve bir oyun salonu bulunuyor. Ancak okul birçok temel eğitim malzemesinden yoksundu. Zeminden masa ve sandalyeye, bilgisayardan oyuncaklara kadar birçok eksik için harekete geçtik."