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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan depremzede limon üreticilerine destek

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın önderliğinde başlatılan proje kapsamında, 150 ton limon dalından toplanarak üreticilere destek sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:39
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan depremzede limon üreticilerine destek
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın önderliğinde başlatılan proje kapsamında, 150 ton limon dalından toplanarak üreticilere destek sağlandı.

        Kentte, Vali Masatlı'nın girişimleriyle 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen narenciye üreticileri için proje başlatıldı.

        Proje kapsamında Vali Masatlı'nın da katılımıyla Arsuz ilçesindeki limon bahçelerinden 150 ton ürün toplandı.

        Hasat edilen ürünler, projede yer alan ulusal market zincirlerince satın alındı.

        Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlere rağmen kentte limon üretiminin devam ettiğini ve bu yıl da rekoltenin yüksek olduğunu anlattı.

        Hatay genelinde yaklaşık 52 bin dekarda limon üretiminin yapıldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

        "Bunun 40 bin dekarı da Arsuz'da, inşallah bu yıl 200 bin ton civarı rekolte bekliyoruz. Bu sene narenciye rekoltemiz çok yüksek olduğu için yer yer kısmi pazar sorunları da olabiliyor. Bizler buraya geldiğimiz de özellikle Türkiye Perakendeciler Federasyonunu ve ulusal market temsilcilerini davet ettik. Sağ olsun onlar da geldi, burada bir saha taraması ve pazarla ilgili gerekli araştırmaları yaptı. Bugün de Arsuz'daki limonlarımızı satın alıyorlar. Buradan ürünleri satın alan ulusal market temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum."

        Masatlı, tüm Hataylı çiftçilere bol ve bereketli kazançlar dileyerek proje kapsamında daha çok çiftçiye ulaşacaklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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