Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da devrilen minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da devrilen minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı.

        Kırıkhan-Reyhanlı yolu Torun mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 ADH 868 plakalı minibüs devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve araçta sıkışan 13 tarım işçisi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        Depremde yıkılan binanın 3 sahibine "kolon kesme" iddiasından "olası kastla...
        Depremde yıkılan binanın 3 sahibine "kolon kesme" iddiasından "olası kastla...
        10 bin parça hurda ile yaptığı 'Sentor' adlı heykelinin gelirini depremzede...
        10 bin parça hurda ile yaptığı 'Sentor' adlı heykelinin gelirini depremzede...
        Hatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hatay'da horoz dövüştüren 36 kişiye 242 bin 193 lira ceza
        Hatay'da horoz dövüştüren 36 kişiye 242 bin 193 lira ceza
        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 2 zanlı tutu...
        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 2 zanlı tutu...
        Deprem bölgesinde dalında kalan narenciye ürünlerini toplamak için gönüllül...
        Deprem bölgesinde dalında kalan narenciye ürünlerini toplamak için gönüllül...