Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremde yıkılan binanın 3 sahibine "kolon kesme" iddiasından "olası kastla öldürme" davası

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 34 kişinin yaşamını yitirdiği Bedi Uçar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin kolon kestikleri iddia edilen binanın sahibi 3 kardeş hakkında 34 kez "olası kastla öldürme" suçundan 850 yıla kadar, diğer 4 sanık için de "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde yıkılan binanın 3 sahibine "kolon kesme" iddiasından "olası kastla öldürme" davası
        ABONE OL
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 34 kişinin yaşamını yitirdiği Bedi Uçar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin kolon kestikleri iddia edilen binanın sahibi 3 kardeş hakkında 34 kez "olası kastla öldürme" suçundan 850 yıla kadar, diğer 4 sanık için de "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki 6 katlı Bedi Uçar Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 34 kişinin enkazda yaşamını yitirmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, binanın sahibi 3 kardeş F.U, O.U. ve S.U. hakkında 34 kez "olası kastla öldürme" suçundan 850 yıla kadar, binanın sorumlu müteahhidi H.F, yapı denetim firmasının ortağı ve statik yapı denetçisi N.A, yapı denetim firması yetkilisi N.G. ve etüt sorumlusu N.T. için ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

        İddianamede, sanıkların binanın yıkımını "kötü zemin ve ivmesi büyük depreme" bağlasa da çevredeki yapılarda yıkım görülmediği belirtildi.

        Tanık olarak iddianamede ifadesi yer alan Y.Ş, deprem günü saat 14.00 civarında Bedi Uçar Apartmanı'nın bulunduğu yere gittiğini ve enkazda kalanları kurtarmaya çalıştığını anlattı.

        Sanıklardan binanın sahibi O.U'nun depremin 4. günü gittiği apartmanın bulunduğu bölgede enkazda kalanların yakınları tarafından kolon kestiği iddiasıyla tepki aldığını gördüğünü vurgulayan Y.Ş, "Kendisi bana bir kaybım olup olmadığını sorduğunda ben bu binada bir insanın sağ çıkamayacağını söyledim. İnsanlar tepki göstermeye başlayınca 'kolon kestim ancak güçlendirme yaptım' dedi ve kaçtı. Bu beyanından dolayı da O.U'nun kolon kestiğine kanaat getirdim. Zaten başka kişilerden de O.U'nun binanın altında bulunan iş yerinde kolon kestiğini duymuştum." ifadelerini kullandı.

        - "2 kolonun kırıldığını gördüm"

        Binadaki dairelerden birinde depremden önce kiracı olarak yaşayan ve iddianamede tanık sıfatıyla ifadesine yer verilen M.B, birinci katı sanık O.U'dan kiraladığını kaydetti.

        Kiracı olarak oturduğu birinci katın altında bir mobilya dükkanın bulunduğunu bildiren M.B, şunları anlattı:

        "O.U. iş yerini genişletmek için 2022'nin 4. ayında beni oturduğum daireden çıkartmak istedi. Ben evde ikamet ederken dahi oturduğum daireye inşaat ekipleri getirerek daireyi alt kattaki dükkana nasıl birleştireceklerine dair çalışma yaptı. Beni zorla evden çıkardılar. Ben evden çıktıktan sonra da bu binada bulunan arkadaşımın yanına gelirdim. Geldiğim zaman çıkartılmış olduğum evin içerisinde tadilat çalışmaları yapılıyordu. En son gördüğümde ise benim eski oturduğum daireyle mobilya dükkanını birleştirmişlerdi. Arkadaşımın evine giderken eski oturduğum dairenin kapıları açık olduğundan bütün duvarlar ve 2 kolonun kırıldığını gördüm. Duvarlar kırıldığı ve yerine cam çekildiği için zaten dairenin içi rahatlıkla görülüyordu."

        - Kusurlar bilirkişi raporunda

        İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği anlatıldı.

        Raporda, çatı katının sonradan kapatılarak mesken olarak kullanıldığı, 2008 tarihli statik hesap raporunda belirtilen 1. ve 2. normal kat yüksekliklerinin, 2005 tarihli statik hesap raporunda verilen kat yükseklikleriyle uyuşmadığı, proje ve uygulama arasında farklılıklar bulunduğu kaydedildi.

        Zemin etüt raporunda belediye onayı bulunmadığı, zeminin alüvyonlu ve dere yatağında olduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, binaya tadilat ruhsatı olmadan ilk ruhsat projesinden farklı şekilde asma kat yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

        Benzer Haberler

        10 bin parça hurda ile yaptığı 'Sentor' adlı heykelinin gelirini depremzede...
        10 bin parça hurda ile yaptığı 'Sentor' adlı heykelinin gelirini depremzede...
        Hatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hatay'da horoz dövüştüren 36 kişiye 242 bin 193 lira ceza
        Hatay'da horoz dövüştüren 36 kişiye 242 bin 193 lira ceza
        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 2 zanlı tutu...
        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 2 zanlı tutu...
        Deprem bölgesinde dalında kalan narenciye ürünlerini toplamak için gönüllül...
        Deprem bölgesinde dalında kalan narenciye ürünlerini toplamak için gönüllül...
        HATAY'DA KONTEYNER KENTTE KORKUTAN YANGIN
        HATAY'DA KONTEYNER KENTTE KORKUTAN YANGIN