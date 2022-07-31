Hatay Deniz Otobüsü’nün Gazimağusa seferleri 5 Ağustos’ta başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentine 19 Mayıs’ta ilk seferini yapan Hatay Deniz Otobüsü’nün (HADO) ikinci durağı Gazimağusa oldu.

Geçtiğimiz günlerde filosunu yeni bir gemiyle güçlendiren HADO’nun Gazimağusa seferlerinin detayları belli oldu.

5 Ağustos’tan itibaren her cuma saat 11.00’de ArsuzGazimağusa seferini yapacak olan "Piyale Paşa" gemisi, pazar günleri saat 23.45’te Gazimağusa’dan Arsuz’a doğru hareket edecek.

Ortalama 4 buçuk5 saat sürmesi ön görülen seferlerin bilet fiyatları sivil vatandaşlar için 850, öğrenciler için 650 lira olacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamada HADO’nun yolcu profilini inceliklerini belirterek, “Gazimağusa’da çok sayıda hemşehrimizin olduğunu gördük. Aynı zamanda sefer sayımızı artırmak, iki şehir arasında gelip gidecek insanlara katkı sağlamak ve diğer geminin muhtemel arıza durumunda acil müdahale edip insanlarımızı sıkıntıya sokmadan tahliye etmek ve seyahatlerini devam ettirmek için ikinci bir gemiyi aldık. Girne ile seyahatimizi haftada iki defa yapıyoruz. İki gidiş iki geliş seyahatimiz var. Şimdi de Gazimağusa’ya haftada bir seyahat ile başlayacağız” dedi.

HADO’nun ArsuzGirne seferi çarşamba ve pazar günleri saat 23.45’te, GirneArsuz seferi de salı ve cuma günleri saat 13.00’te gerçekleşmeye devam ediyor.

HADO ile seyahat etmek isteyenler, "hado.com.tr" internet sitesinden bilet temin edebilecek ve detaylı bilgi sahip olabilecek.

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